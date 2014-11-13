Кабмін знизив максимальну роздрібну надбавку на деякі ліки до 25% з майже 170%

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату КМУ, МОЗ розробив та виніс на розгляд уряду проект постанови, яка створює рівні умови ціноутворення на ліки вітчизняного та іноземного виробництва і вводить державне регулювання цін на ліки.

Як зазначив в. о. міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець, розмір торгово-роздрібних надбавок на вітчизняні ліки, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 грн. за одну упаковку, становила від 0,3% до 169,5%.

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Відтепер, після вступу в силу змін до пункту 1 постанови КМУ №955, граничні надбавки на ліки, включені у Нацперелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) та обов'язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів, буде коливатися від 10 до 25%.

На думку фахівців, прийняття цієї постанови дозволить збільшити економічну доступність низьвартісних вітчизняних ліків для малозабезпечених верств населення і створити рівні умови застосування державного регулювання цін на ліки як для іноземного, так і вітчизняного виробника.

Зміни у п. 1 постанови Кабміну від 17 жовтня 2008 року № 955 набудуть чинності від 1 січня 2015 року, сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада дозволила безстрокове застосування ліків після перереєстрації.