У минулому курортному сезоні в окупованому Росією Криму не працювала третина об'єктів санаторно-курортного і готельного господарств.

Про це на засіданні нелегітимного комітету Держради Криму з санаторно-курортного комплексу та туризму повідомив "перший заступник міністра курортів" АРК Ігор Котляр, передають "Новини Криму".

«У поточному сезоні з 825 колективних засобів розміщення - готельних і санаторно-курортних установ - працювало 540», - повідомив нелегітимний заступник міністра.

За його словами, частина об'єктів не володіла статусом окремої юридичної особи, деякі не знайшли кошти, щоб підготуватися до відкриття. «Багато здравниць увійшли в цей сезон, особливо це стосується дитячих оздоровниць, зовсім не пристосованими до російських норм і вимог, які пред'являє Росздравнадзор», - зазначив Котляр.

Читайте такожУ анексованому Криму встановлено прожитковий мінімум на рівні 5786 рублівПаралельно йшла націоналізація санаторно-курортних установ і, за словами "заступник міністра", частина з них не могла самостійно забезпечити завантаження в сезон. Мінкурортів і Ростуризм розробили програму адресного завантаження, в якій брали участь близько 125 установ на 44 тис. ліжко-місць.

«Націоналізовані санаторно-курортні установи ми закріплювали за різними держкорпораціями, відомствами, структурами, промисловими підприємствами РФ, щоб вони заповнювали їх, - пояснив Котляр. - Завантаження становило понад 55%».

Всього станом на середину листопада в окупованому Криму

відпочили 3,3 млн осіб. За підсумками року нелегітимне Мінкурортів очікує 3,5 млн туристів.