У Держстаті переконують, що безробіття в Україні знизилося до 1,5%

Рівень безробіття в Україні у жовтні знизився порівняно з вереснем на 0,1% - до 1,5%, повідомила Державна служба статистики України.

В абсолютних цифрах кількість безробітних становила в жовтні 402,7 тис. осіб, що на 16 тис. менше, ніж місяцем раніше. Кількість безробітних, які отримують допомогу, становила 307,9 тис. осіб. При цьому середня виплата з безробіття в жовтні становила 1 199 грн, що на 45 грн більше, ніж у вересні.

Конкурс на одну вакансію в жовтні становив 7 осіб на місце. У вересні цей показник становив 8 осіб на одне вакантне місце.

Читайте такожРинок праці в Україні за рік впав на 20-25% - експертЯк повідомляв УНІАН, за даними Держстату, рівень безробіття в Україні протягом липня-вересня встановився на рівні 1,6%.

Водночас, за методологією Міжнародної організації праці (МОП) у першому півріччі цього року рівень безробіття в нашій країні становив 9% від загальної кількості економічно активного населення працездатного віку. За підсумками 6 місяців минулого року цей показник становив 8,1%.