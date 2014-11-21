Депутати Держдуми заморозили понад 300 млрд рублів із пенсій росіян

Нижня палата парламенту прийняла відразу в другому і третьому читаннях закон про заморожування пенсійних накопичень.

Як повідомляє "Дождь", відповідний документ опубліковано на сайті Думи.

За продовження мораторію на передачу накопичувальної частини пенсії в недержавні пенсійні фонди проголосували в третьому читанні 235 депутатів.

Відповідно до цього закону, до бюджету Пенсійного фонду Росії з федерального бюджету буде переведено на 307,4 млрд рублів менше. Це відбудеться через зменшення трансферу на обов'язкове пенсійне страхування. У пояснювальній записці до документу говориться, що «продовження мораторію не зменшить обсяг пенсійних прав застрахованих осіб», а пенсії будуть індексуватися відповідно з чинним законодавством.

Повідомлення про те, що уряд збирається заморозити пенсійні накопичення, почали надходити ще в серпні 2014 року. Тоді кабінет міністрів не виключав повної відміни накопичувальної частини пенсії.

Читайте такожРосія вирішила витратити 55 млрд рублів на будівництво залізниці в обхід УкраїниДо цього міністр економічного розвитку Силуанов говорив, що мораторій не продовжуватиметься ще на один рік. За його словами, у 2015 році кошти до недержавних пенсійних фондів повинні будуть надходити. ЗМІ також писали, що отримані від накопичувальної частини пенсії підуть на розвиток Криму.

Спочатку заморозити пенсійні накопичення вирішили у вересні 2013 року, коли шукали додаткові гроші на високотехнологічну медицину й дитячі садки.