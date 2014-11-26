Переселенцям дали місяць на реєстрацію для отримання соцвиплат

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів з посиланням на Мінсоцполітики.

В повідомленні наголошується, що соціальні виплати, які були призначені або продовжені переселенцям до набрання чинності відповідною постановою, здійснюються за фактичним місцем їхнього проживання (перебування) у разі видачі їм до 31 грудня 2014 року довідки про взяття на облік.

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Постановою уряду № 637 «Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» передбачено, що призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги і компенсацій, матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування переселенцям здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується відповідною довідкою.

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«Нагадаємо, що особам, які переміщуються з Криму або районів проведення АТО, для отримання довідки про взяття на облік необхідно звернутися до територіального управління соціального захисту населення за фактичним місцем проживання (перебування)», - йдеться у повідомленні. Адреси територіальних управлінь соціального захисту населення можна знайти на веб-сайті Мінсоцполітики (mlsp.gov.ua).