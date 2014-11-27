Середня зарплата в Україні зросла до 3 тисяч 509 гривень

Показник середньої заробітної плати в Україні у жовтні зріс на 0,8% порівняно з вереснем - до 3509 грн, повідомляє Державна служба статистики.

Традиційно зарплати значно вищі за середні зафіксовані в авіатранспорті - 13 341 грн, фінансовій та науковій сферах - 7187 грн і 5853 грн відповідно. Найменший показник зафіксовано у медицині - 2426 грн, у поштовій та кур'єрській діяльності - 2635 грн. Також нижче від середньої залишається зарплата в освіті - 2757 грн.

Читайте такожБорги із зарплати в Україні збільшилися до 2,2 млрд гривеньУ регіональному розрізі середня зарплата найбільше зросла у Донецькій (на 5,9%), Черкаській (на 2,6%) і Запорізькій (на 2,5%) областях. Найзначніше падіння зарплати у жовтні відбулося у Луганській області - на 7,1%.

Як повідомляв УНІАН, у вересні середня заробітна плата в Україні становила 3481 грн, що на 3% більше за серпневий показник.