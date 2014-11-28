Трудові мігранти за рік перерахували в Україну $9 млрд

Українські трудові мігранти в 2013 році перерахували додому 9 млрд доларів.

Про це йдеться в доповіді фахівців Світового банку, повідомляє Радіо ООН.

Вони також прогнозують, що конфлікт в Україні й санкції щодо російської економіки можуть вплинути на обсяги грошових переказів у країнах Європи і Центральної Азії.

Водночас, за даними СБ, у 2014 році кількість грошових переказів трудових мігрантів до країн, що розвиваються, збільшиться на 5%.

«Минулого року обсяг грошових переказів до країн, що розвиваються, становив 413 млрд доларів. За нашими прогнозами, цього року ця цифра досягне позначки в 435 млрд. Маю нагадати, що це лише офіційно задокументовані дані. Сюди не входять обсяги грошових переказів через неофіційні канали», - сказав старший економіст Світового банку Діліп Ратха.

Читайте такожПрем'єра Британії розкритикували за провал імміграційної політикиП'ятірку лідерів за надходженнями грошових переказів мігрантів (у відсотках від ВВП) очолив Таджикистан (42%), на другому місці – Киргизстан (32%), на четвертому – Молдова (25%).

У грошовому виразі лідером за переказами є Індія з показником у 71 млрд доларів, друге місце займає Китай (64 млрд доларів), а десяте місце займає Україна (9 млрд доларів).

В абсолютних цифрах обсяг грошових переказів мігрантів у всьому світі, включаючи перекази до країн із високим рівнем доходів, становитиме цього року 582 млрд доларів, а в 2015 році – 608 млрд доларів, прогнозує СБ.