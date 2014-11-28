У Франції б'є рекорди кількість безробітних

Кількість безробітних у Франції в жовтні 2014 року зросла до рекордно високого рівня.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на MarketWatch, підкреслюючи, що кількість безробітних минулого місяця була відзначена у кожній віковій категорії.

Кількість зареєстрованих безробітних минулого місяця досягла 3 460 900 осіб. Цей показник вище вересневого рівня на 0,8%, вище рівня жовтня 2013 року - на 5,5%.

Кількість безробітних у Франції зросла більш ніж на 500 тис. осіб з моменту приходу до влади президента Франсуа Олланда в травні 2012 року, незважаючи на прагнення влади підтримати зайнятість за рахунок ряду ініціатив, зокрема, створення робочих місць для молоді та скорочення податків на робочу силу.

Читайте такожУ Держстаті переконують, що безробіття в Україні знизилося до 1,5%

За оцінками уряду Франції, ВВП країни цього року збільшиться всього на 0,4%.

Нагадаємо, соціологічні опитування показують, що дії президента Франції Франсуа Олланда схвалюють лише 16% французів.