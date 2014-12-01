Київ припинив виплачувати пенсії на окупованих бойовиками територіях Донбасу

Українська влада з сьогоднішнього дня припинила виплату пенсій громадянам на окупованих бойовиками територіях Донбасу.

На початку листопада Кабінет міністрів України ухвалив постанову про фінансування бюджетних установ та здійснення соціальних виплат населенню тих районів Луганської й Донецької областей, що не підконтрольні українській влади. В уряді зазначили, що громадянам дали час до 1 грудня.

Якщо пенсіонер хоче й надалі отримувати пенсію, він повинен виїхати на контрольовану територію, зареєструватися як переселенець, жити там і отримувати соцвиплати. Якщо ж не поїде - пенсію йому нарахують, але отримати він її зможе тільки тоді, коли його регіон буде звільнений.

Як заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, до тих пір, поки частина території Донецької й Луганської областей контролюватиметься самозванцями, центральний бюджет не буде спрямовувати туди кошти.

Читайте такожПереселенцям із зони АТО не будуть платити пенсії і стипендії без спецдовідки«Підуть із території Донецька і Луганська російські терористи, ми повернемо контроль над територіями й виплатимо персонально кожній людині ту соціальну пільгу, на яку вона має право. Сьогодні платити гроші на цій території означає, що гроші не дійдуть до людей, їх украдуть російські бандити, і це ніщо інше, як пряма підтримка російського тероризму», - сказав глава уряду.

Він нагадав, що згідно з мінськими домовленостями, Росія повинна була припинити підтримку терористів, а Україна - відновити контроль над територіями. «Виконайте домовленості, очистіть територію від цієї зарази, яку ви завезли, й не робіть людей заручниками своїх імперських амбіцій, тому що люди страждають», - сказав Яценюк.