Росіянам можуть заборонити працювати не за фахом

Держдума РФ до кінця року може прийняти поправки до Трудового кодексу (ТК) про введення обов'язкового застосування професійних стандартів - тобто вимог до працівників за рівнем освіти, стажу роботи та набору умінь, пише в середу газета "Комерсант".

З 2016 року відповідати їм повинні будуть працівники держсектора, а з 2020 року - всі решта. Вже зареєстровані стандарти стосуються, в тому числі, співробітників ЗМІ, частина яких не зможе працювати без профільної освіти.

Про те, що профстандарти (описують необхідну кваліфікацію працівників) "повинні стати обов'язковими для державних організацій", заявив 9 грудня 2013 року Володимир Путін.

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У червні 2014 року уряд вніс до Держдуми поправки в ст. 31 Трудового кодексу (про підготовку працівників) про обов'язкове застосування профстандартів у держсекторі. У першому читанні вони були прийняті у вересні.

Голова комітету з праці і соцполітики Ольга Баталіна заявила виданню, що "проект був суттєво доопрацьований комітетом і буде розглянутий до другого читання наступного тижня".

У ТК з'явиться окрема стаття 195.2, що описує застосування роботодавцями профстандартів. Вони стануть обов'язковими для державних позабюджетних фондів, державних і муніципальних установ і організацій, понад 50% яких знаходяться в державній або муніципальній власності з 1 січня 2016 року.

У Мінпраці це пояснюють тим, що "держсектор стандартно в усіх сферах перший", і з нього треба починати вводити нові вимоги.

З 1 січня 2020 року застосовувати профстандарти будуть зобов'язані всі роботодавці. У якому порядку будуть приводити у відповідність зі стандартами діючих співробітників, у проекті не уточнюється.

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За словами чиновників Мінпраці, зараз Мін'юст зареєстрував 199 профстандартів, до кінця року їх має стати 350. Влітку вже були зареєстровані стандарти "кореспондент ЗМІ" та "редактор ЗМІ".

Останні діляться на два типи. Одні повинні займатися роботою над змістом публікацій" (від вибору тем, редагування), у них повинен бути досвід "не менше шести місяців роботи кореспондентом" і ступінь бакалавра в галузі ЗМІ".

Другий тип має займатися організацією роботи" редакції (від розробки проектів до "встановлення і підтримання контактів із зовнішнім середовищем") і мати трирічний досвід репортерської або редакторської роботи.

До репортерів ж вимог щодо досвіду роботи та освіти (крім того, що вона повинна бути вищою) немає. Але у всіх випадках є вказівка на "необхідний" набір "трудових дій", "необхідних" умінь і знань. Зокрема, для кореспондента це "достовірні джерела інформації", "правила охорони праці".