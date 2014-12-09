Держдума Росії незадоволена владою окупованого Криму

"Влада" окупованого Росією Криму направила на ім'я голови Держдуми РФ Сергія Наришкіна список питань, які потребують регулювання на федеральному рівні. Раніше нелегітимний глава Криму Сергій Аксьонов просив продовжити перехідний період до 2016 р., але Москва відмовила і, за словами джерела «Ведомостей» у Держдумі, запропонувала замість цього сформулювати конкретні пропозиції про зміну федеральних законів. В результаті Наришкіну відправили список з 16 пропозицій - від продовження строків перереєстрації юросіб до збереження пільгових умов для вступу кримчан в російські вузи.

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Кримські законопроекти мають подвійну процедуру погодження та політичну підоснову з точки зору процедури прийняття, пояснює джерело в конституційному комітеті, де лежить кілька кримських ініціатив, включаючи проект про «індульгенції» для бійців місцевої самооборони, який, за словами джерел у комітеті, навряд чи буде прийнятий.

«Кримчани не звикли жити у вертикальній державі, вони думали, що суб'єкти законодавчої ініціативи. У Думі вважають, що такого не буває - посилати ініціативи, не погоджуючи їх», - каже політолог Дмитро Орєшкін.