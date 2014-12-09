Кабмін має намір зменшити розмір єдиного соцвнеску з 41% до 15%

Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Нам потрібно йти на радикальні, але правильні кроки. Наша мета - зменшення єдиного соціального внеску з 41% поетапно до 15%", - сказав Яценюк.

За словами прем'єр-міністра, такий захід направлений на стимулювання виведення зарплат із тіні, оскільки суттєво зменшує податкове навантаження на фонд оплати праці.

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Яценюк також зазначив, що плановане скорочення ЄСВ викликало дискусії з міжнародними партнерами і кредиторами у зв'язку зі зменшенням дохідної частини держбюджету. Однак, за словами прем'єра, позиція уряду полягає в тому, що обсяг виведених таким чином з тіні зарплат істотно розширить базу оподаткування та компенсує зменшення ставки податку.

Як повідомляв УНІАН, парламентська коаліція планує у 2015 році реалізувати податкову реформу, яка буде включати зменшення основних податкових ставок і збереження спрощеної системи оподаткування.