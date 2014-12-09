Уряд має намір розробити новий Трудовий кодекс

Кабінет міністрів України у рамках реалізації нової економічної політики має намір розробити новий Трудовий кодекс, який дозволить зробити конкурентним ринок праці, а також захистить права працівників і роботодавців, заявив у ході засідання уряду прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Не можна обійти трудове законодавство, тому що країна може бути конкурентною лише тоді, коли правильно відрегульований ринок праці. Україна ухвалить новий Трудовий кодекс, який буде конкурентним, ефективним і дасть можливість працівникові і роботодавцеві одержати максимальну користь, а також приведе сюди інвестора», - сказав Яценюк.

При цьому міністр соціальної політики Павло Розенко зазначив, що проект нового Трудового кодексу може бути представлений в парламенті вже у першому кварталі 2015 року.