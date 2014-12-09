Яценюк має намір запровадити адресну соціальну допомогу

Кабінет міністрів України в рамках реалізації нової економічної і соціальної політики має намір оптимізувати соціальні виплати і внести в парламент проект закону щодо адресності та монетизації пільг, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте такожКабмін має намір зменшити розмір єдиного соцвнеску з 41% до 15%

«Нам необхідно оптимізувати соціальні виплати. Це означає, що той, хто їх повинен отримати - буде їх отримувати, а той, хто призначив їх собі незаконно - перестане їх отримувати, - сказав Яценюк. - Адресність та монетизація пільг. У парламент спрямовується законопроект про адресність пільг».