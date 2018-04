Розрив у доходах між багатими і бідними досяг максимуму за останні 30 років

Це негативно позначається на їхньому економічному зростанні, оскільки у дітей з бідних сімей обмежені можливості одержати освіту, сказано в доповіді ОЕСР, передають "Ведомости" із посиланням на Financial Times.

В ОЕСР входить 34 країни. В основному, це найбільш багаті члени ЄС, а також США, Канада, Австралія, Швейцарія, Японія та деякі інші. У 10% найбільш забезпечених верств населення країн ОЕСР доходи зараз у середньому в 9,5 разу більші, ніж у 10% найменш забезпечених. У 1980-тих рр. це співвідношення було 7 до 1.

ОЕСР проаналізувала, як зміна у нерівності доходів у 1985-2005 рр. вплинуло на економічне зростання країн у 1990-2010 рр. Сильніше за інших від збільшення нерівності постраждали Нова Зеландія та Мексика, де зростання ВВП могло би бути більше ніж на 10 процентних пунктів більшим. У Великобританії, Норвегії та Фінляндії воно було б більшим майже на 9 процентних пунктів, а в США, Італії і Швеції - на 6-7 процентних пунктів. Однак у Франції, Іспанії та Ірландії збільшення нерівності навіть трохи посприяло зростанню ВВП, свідчать розрахунки ОЕСР.

У доповіді організації сказано, що у країнах з більш сильною нерівністю освіта у дітей з бідних сімей зазвичай гірша, ніж у країнах з меншою нерівністю. Це дозволяє припустити, що зростанню економіки заважає більша кількість людей із недостатньою кваліфікацією, вважає заступник директора ОЕСР щодо зайнятості, праці та соціальних питань Марк Пірсон. Тому, на думку дослідників, уряди повинні забезпечувати дітей з бідних сімей можливістю отримати гарну освіту і підтримувати безробітних.

Висновок ОЕСР про те, що зростання нерівності шкодить економіці, відповідає результатам, які були отримані раніше у цьому році в аналогічному дослідженні Міжнародного валютного фонду, зазначає Financial Times. Але Пол Кругман, лауреат Нобелівської премії з економіки, критикує статистичні висновки про взаємозв'язок нерівності та економічного зростання. «Я скептично ставлюся до припущення, що нерівність погано відбивається на економічних - ред.) результатах. Я не заперечую цього повністю, але боюсь, що докази, які підбираються для деяких популярних публікацій, не такі переконливі, як хотілося б», - писав Кругман у грудні у своєму блозі у The New York Times.