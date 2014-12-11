Кабмін хоче підвищити пенсійний вік чоловіків та жінок до 65 років

Також планується обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам до 90% призначеної пенсії, але не нижче розміру прожиткового мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Про йдеться в рекомендаціях щодо зміни в законодавство, підготовлених Міністерством фінансів України, з метою оптимізації витрат з держбюджету.

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Документом також пропонується призупинити індексацію пенсій до стабілізації економіки України. В міністерстві порахували, що це дозволить зекономити близько 2,8 млрд гривень, повідомляє ZN.ua.

Крім того, Мінфін хоче здійснити перерахунок пенсії із застосуванням відсотку від суми перерахованих до Пенсійного фонду України страхових внесків, а не від заробітної плати.

Передбачається замороження розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та призначаються пенсії, на рівні 2014 року. У міністерстві Наталії Яресько впевнені, що це сприятиме відновленню соціальної справедливості у частині скорочення розривів у розмірах пенсій, які обумовленні роком виходу на пенсію. Ця норма може торкнутись 446,7 тис. українців та дозволить зекономити 394 млн. гривень.

Відомство запропонувало врегулювати питання щодо підвищення пенсійного віку та страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, для осіб, які мають право на пільгову пенсію та пенсію за вислугу років, у зв'язку з тим, що пенсійне забезпечення зазначених категорій громадян не було удосконалено під час здійснення пенсійної реформи

у 2011 році. Так, пільговий пенсійний вік може підвищитися для жінок - на 10 років, для чоловіків - на 5 років, а необхідний стаж, що дає право на пенсію за вислугу років може підвищитися на 7 років. За підрахунками чиновників реальна економія від таких заходів може скласти 531,8 млн привень.

Пропонується також переглянути мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців та правоохоронців, у частині виплати такої пенсії у двохкратному розмірі прожиткового мінімуму виключно сім'ям осіб, які загинули захищаючи Батьківщину. Мова йде про скасування пенсій по втраті

годувальника для членів сімей військовослужбовців, які не є учасниками АТО та інвалідами війни. Економія у такому разі може скласти 893,3 млн гривень.

Документ передбачає обмеження права на отримання привілейованих пенсій для новопризначених пенсіонерів.

Пропонується знизити розмір пенсії, призначеної за спеціальними законами з 70 % до 60% заробітної плати. У середньому зменшення пенсії державного службовця складе біля 373 гривень, а народного депутата - біля 1000 гривень. Також заморозити перерахунок спеціальних пенсій у разі підвищення заробітної плати працюючим державним службовцям та прирівняним до них особам. Це стосуватиметься 165,3 тисяч українців, а реальна економія складе 34,4 млн. гривень.

Крім того, Міністерство фінансів хоче здійснювати доплати до пенсії дітям війни у порядку та розмірах встановлених Кабінетом міністрів України. таким чином відомство планує зекономити майже 3,5 млрд гривень.