Міністр: Підвищення пенсійного віку — шлях в нікуди

Про це в ефірі телеканалу СТБ заявив міністр соціальної політики України Павло Розенко, пише Gazeta.ua.

"В інтернеті зараз гуляє маса документів, маса матеріалів. Це навіть не документи, це якісь робочі моменти, які зараз обговорюються", - зазначив Розенко.

Міністр підкреслив, що підвищення пенсійного віку не допоможе провести пенсійну реформу.

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"Я, як експерт, кажу про те, що підвищення пенсійного віку - це шлях в нікуди. Він нічого не дає для пенсійної системи", - сказав він.

Глава міністерства також запевнив, що не буде зменшення пенсій.

"При призначенні пенсій уряд планує застосувати інші принципи нарахування", - зазначив Розенко, уточнивши, що йдеться про уніфікацію пенсійного законодавства та справедливий підхід до визначення розмірів пенсійних виплат.

"Повірте, ми не будемо проводити реформи шляхом шокової терапії для суспільства. Якщо будуть назрівати якісь рішення, вони будуть здійснюватися поступово", - заявив міністр, додавши, що буде інформувати суспільство про кожний крок, який робить Кабмін.