Пенсійний фонд може знову очолити Олексій Зарудний

«Рішення про призначення голови Пенсійного фонду прийматиме Кабінет міністрів України, але я, як міністр, маю право подавати кандидатури на цю посаду. Я своє клопотання (про призначення Олексія Зарудного - УНІАН) подав, - сказав міністр. – Сподіваюся, моє подання Кабмін підтримає».

Розенко підкреслив, що Зарудний – не нова людина к системі Пенсійного фонду і має великий потенціал. «Це не випадкова людина і не парашутист, що прийшов невідомо звідки», - відзначив міністр.

При цьому він сказав, що новий голова ПФУ безперечно буде одним з тих, хто почне перетворення у пенсійній системі країни, закладені в програмі діяльності уряду. «Думаю, ми всі разом проводитимемо пенсійну реформу, і міністерство, як орган, що визначає політику, зокрема у сфері пенсійного забезпечення, і Пенсійний фонд, як орган, який ближче за всіх стоїть до пенсіонерів, і орган, який має брати активну участь у пенсійній реформі», - сказав міністр.

Він також звернув увагу, що новому главі ПФУ доведеться працювати за непростих умов, коли значних фінансових надходжень до Пенсійного фонду не буде.

«Я не думаю, що наступного року у нас поліпшиться показник дефіциту бюджету Пенсійного фонду, це зрозуміло. Але все залежатиме від макропоказників бюджету в цілому. Сьогодні макропоказники перебувають у стадії розробки. Кінцевих цифр ще немає. І коли ми визначимо кінцеві цифри у проекті бюджету на 2015 рік, очевидно, ми закладемо всі параметри, включаючи дотації Пенсійному фонду», - відзначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні Кабінет міністрів України призначив директора Департаменту пенсійного забезпечення і соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики Миколу Шамбіра виконуючим обов'язки голови Пенсійного фонду України.

Також у жовтні Кабінет міністрів України прийняв зміни до бюджету Пенсійного фонду України і зменшив його дефіцит до 17,1 млрд грн з 18,1 млрд грн. Як наголошується у постанові уряду № 516, зменшено також показник бюджетного фінансування як джерела доходу бюджету Пенсійного фонду – до 64,6 з 65,7 млрд грн. Водночас, згідно з постановою уряду, збільшено статтю власних доходів ПФУ – на 2 млрд грн до 169 млрд грн, і статтю загальних доходів – на 910 млн грн - до 233,91 млн грн. Показник загальних витрат трохи зменшено – до 248,9 млрд грн з 249 млрд грн.

Середня пенсія в Україні на сьогоднішній день становить 1 670 грн.

9 грудня Кабінет міністрів України затвердив програму своєї діяльності на 2015-2016 роки, основна мета якої – максимально наблизити Україну до членства в Європейському Союзі. Програма передбачає реформу сфери оборони і безпеки, судову реформу, податкову реформу, зміну підходів до управління державним майном, а також низку новацій у соціальній сфері в частині монетизації і адресності пільг. У частині пенсійної реформи Кабмін має намір у 2015 році перейти на єдиний принцип розрахунку і нарахування пенсій і скасувати систему спеціальних пенсій.