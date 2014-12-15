Пенсійний фонд може знову очолити Олексій Зарудний
Кабінет міністрів України може призначити новим головою Пенсійного фонду України Олексія Зарудного, який працював у структурах ПФУ з 1991 року і очолював правління фонду у 2007-2010 роках, повідомив УНІАН міністр соціальної політики України Павло Розенко.
«Рішення про призначення голови Пенсійного фонду прийматиме Кабінет міністрів України, але я, як міністр, маю право подавати кандидатури на цю посаду. Я своє клопотання (про призначення Олексія Зарудного - УНІАН) подав, - сказав міністр. – Сподіваюся, моє подання Кабмін підтримає».
Розенко підкреслив, що Зарудний – не нова людина к системі Пенсійного фонду і має великий потенціал. «Це не випадкова людина і не парашутист, що прийшов невідомо звідки», - відзначив міністр.
При цьому він сказав, що новий голова ПФУ безперечно буде одним з тих, хто почне перетворення у пенсійній системі країни, закладені в програмі діяльності уряду. «Думаю, ми всі разом проводитимемо пенсійну реформу, і міністерство, як орган, що визначає політику, зокрема у сфері пенсійного забезпечення, і Пенсійний фонд, як орган, який ближче за всіх стоїть до пенсіонерів, і орган, який має брати активну участь у пенсійній реформі», - сказав міністр.
Він також звернув увагу, що новому главі ПФУ доведеться працювати за непростих умов, коли значних фінансових надходжень до Пенсійного фонду не буде.
«Я не думаю, що наступного року у нас поліпшиться показник дефіциту бюджету Пенсійного фонду, це зрозуміло. Але все залежатиме від макропоказників бюджету в цілому. Сьогодні макропоказники перебувають у стадії розробки. Кінцевих цифр ще немає. І коли ми визначимо кінцеві цифри у проекті бюджету на 2015 рік, очевидно, ми закладемо всі параметри, включаючи дотації Пенсійному фонду», - відзначив міністр.
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Як повідомляв УНІАН, у жовтні Кабінет міністрів України призначив директора Департаменту пенсійного забезпечення і соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики Миколу Шамбіра виконуючим обов'язки голови Пенсійного фонду України.
Також у жовтні Кабінет міністрів України прийняв зміни до бюджету Пенсійного фонду України і зменшив його дефіцит до 17,1 млрд грн з 18,1 млрд грн. Як наголошується у постанові уряду № 516, зменшено також показник бюджетного фінансування як джерела доходу бюджету Пенсійного фонду – до 64,6 з 65,7 млрд грн. Водночас, згідно з постановою уряду, збільшено статтю власних доходів ПФУ – на 2 млрд грн до 169 млрд грн, і статтю загальних доходів – на 910 млн грн - до 233,91 млн грн. Показник загальних витрат трохи зменшено – до 248,9 млрд грн з 249 млрд грн.
Середня пенсія в Україні на сьогоднішній день становить 1 670 грн.
9 грудня Кабінет міністрів України затвердив програму своєї діяльності на 2015-2016 роки, основна мета якої – максимально наблизити Україну до членства в Європейському Союзі. Програма передбачає реформу сфери оборони і безпеки, судову реформу, податкову реформу, зміну підходів до управління державним майном, а також низку новацій у соціальній сфері в частині монетизації і адресності пільг. У частині пенсійної реформи Кабмін має намір у 2015 році перейти на єдиний принцип розрахунку і нарахування пенсій і скасувати систему спеціальних пенсій.