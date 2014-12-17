Олексій Зарудний призначений головою Пенсійного фонду - Розенко
Зарудний має досвід роботи в структурах ПФУ з 1991 року і очолював Фонд в 2007-2010 роках
Кабінет міністрів призначив Олексія Зарудного головою Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр соціальної політики Павло Розенко.
"Так, призначили Олексія Зарудного головою Пенсійного фонду, - сказав Розенко. - Два роки Пенсійний фонд залишався без свого керівника. Це дуже серйозне рішення".
Як повідомляв УНІАН, Зарудний має досвід роботи в структурах ПФУ з 1991 року і очолював Фонд в 2007-2010 роках. Як відзначав міністр Розенко, новий голова ПФУ буде одним із тих, хто почне перетворення в пенсійній системі країни, закладені в програмі діяльності уряду. Водночас, за словами Розенка, новому голові ПФУ доведеться працювати в непростих умовах, коли значних фінансових надходжень до Пенсійного фонду не буде.
У жовтні Кабінет міністрів України призначив директора Департаменту пенсійного забезпечення і соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики Миколу Шамбіра виконуючим обов'язки голови Пенсійного фонду України.
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Також у жовтні Кабінет міністрів прийняв зміни до бюджету Пенсійного фонду і зменшив його дефіцит до 17,1 млрд грн з 18,1 млрд грн. Як наголошується в постанові уряду №516, зменшено також показник бюджетного фінансування як джерела доходу бюджету Пенсійного фонду – до 64,6 з 65,7 млрд грн. Водночас, згідно з постановою уряду, збільшено статтю власних доходів ПФУ – на 2 млрд грн, до 169 млрд грн, і статтю загальних доходів – на 910 млн. грн - до 233,91 млрд грн. Показник загальних витрат дещо зменшено – до 248,9 млрд грн з 249 млрд грн.
Середня пенсія в Україні на сьогоднішній день становить 1 670 грн.
9 грудня Кабінет міністрів України затвердив програму своєї діяльності на 2015-2016 роки, основна мета якої – максимально наблизити Україну до членства в Європейському Союзі. Програма передбачає реформу сфери оборони і безпеки, судову реформу, податкову реформу, зміну підходів до управління державним майном, а також ряд новацій в соціальній сферів частині монетизации і адресності пільг. У частині пенсійної реформи Кабмін має намір в 2015 році перейти на єдиний принцип розрахунку і нарахування пенсій і скасувати систему спеціальних пенсій.