Нацбанк визнав резидентами кримчан, які проживають на материковій Україні

Національний банк України скасував чинне з 3 листопада рішення про визнання нерезидентами переселенців з Автономної Республіки Крим, що проживають на материковій частині України.

У постанові НБУ від 16 грудня №810, що є в розпорядженні УНІАН, регулятор змінює свою постанову №699 «Про застосування окремих норм валютного законодавства за режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим».

«Фізична особа, яка є внутрішньо переміщеною особою і одержала передбачену законодавством України довідку, що засвідчує її перебування на материковій частині України, є резидентом України. Для цілей ідентифікації внутрішньо переміщеної особи місцем її проживання на території України вважається адреса проживання, зазначена в довідці», - йдеться в документі.

Також, згідно з постановою, Нацбанк називає недійсними документи і рішення стосовно суб'єктів Криму і їхньої діяльності, видані органами Російської Федерації і незаконними органами, створеними на території ВЕЗ «Крим», у зв'язку з чим такі документи не можуть використовуватися банками при проведенні операцій суб'єктів Криму, здійсненні заходів валютного контролю і фінансового моніторингу.

Постанова набуває чинності від дня публікації.

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Постановою НБУ №699 від 3 листопада Нацбанк прирівняв фізичних і юридичних осіб, що зареєстровані і постійно проживають на території вільної економічної зони «Крим», до нерезидентів, а також заборонив залучення депозитів і видачу кредитів у російських рублях на території України.