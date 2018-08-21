Кожну хвилину дві людини з України їдуть на заробітки - ЗМІ

За словами експерта, з України виїжджає в основному висококваліфікована сила, і може збільшуватися кількість низькокваліфікованої сили.

Кожну хвилину дві людини з України виїжджають на заробітки. Таку статистику оприлюднив інтернет-сайт ukrainianpeopleleaks.com. Так, з кінця березня з України виїхало майже 440 тис. українців.

Для підрахунку цієї категорії мігрантів ресурс використовував цифру, озвучену міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, який зазначив,що "щомісяця з України виїжджає близько 100 000 працівників", повідомляє 112.ua.

За словами експерта з економічних питань Міжнародного центру перспективи Єгора Кіяна, з України виїжджає в основному висококваліфікована сила, і може збільшуватися кількість низькокваліфікованої сили.

"Загалом, вважається, що трудові мігранти, які виїхали, не дають можливості країні збільшувати темпи виробництва, оскільки вони працюють на ВВП іншої країни", заявив Киян.

Збільшення кількості працівників, що виїхали, може вплинути на українську демографію. За даними ООН, до 2050 року населення України може скоротитися на 36%.

"Якщо така тенденція збережеться ще там 3-5-10 років, то всі трудові мігранти перетворяться в трудових емігрантів. А також ще і студенти, які там навчаються, там вони отримають освіту і залишаться там працювати", - заявив економічний експерт Віктор Скаршевський.

Раніше, у Міністерстві соціальної політики заявили, що трудова міграція встигла торкнутися 9 мільйонів українців.