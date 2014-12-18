У листопаді безробітних українців побільшало на 50 тисяч

Безробіття в Україні після декількох місяців незначного скорочення знову виросло на 0,2 п.п. - і становила в листопаді 1,7%, що повторює показники квітня-червня нинішнього року, повідомляє Державна служба статистики.

В абсолютних цифрах кількість безробітних збільшилась майже на 50 тисяч осіб – до 450 тисяч з 402,7 тисячі в жовтні. Кількість безробітних на одну вакансію виросла до 10 людей на місце із семи у жовтні. Кількість безробітних, які одержують допомогу, також збільшилась до 343,3 тис. з 307 тис. Разом з тим середній розмір допомоги скоротився на 17 грн – до 1182 грн.

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Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні в жовтні знизився порівняно з вереснем на 0,1 п.п. - до 1,5%. У вересні цей показник становив 1,6%. При цьому в 2015 році представники українського бізнесу прогнозують скорочення персоналу компаній і підприємств за незначного зростання заробітних плат, яке не покриє рівня інфляції.