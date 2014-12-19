Кабмін провів низку призначень у Мінсоцполітики

Кабінет міністрів України в рамках проведення кадрових ротацій звільнив одного і призначив двох заступників міністра соціальної політики України, йдеться в розпорядженнях уряду, опублікованих на веб-порталі Кабміну.

Зокрема, з посади заступника міністра звільнено Наталію Федорович. Першого заступника міністра Віталія Мущиніна переведено на посаду заступника міністра. А на вакантну посаду першого заступника міністра призначено Василя Шевченка.

Раніше Кабмін призначив Олексія Зарудного головою Пенсійного фонду України.

2 грудня Верховна Рада України затвердила новий склад уряду України, призначивши міністром соцполітики Павла Розенка.