Кабмін провів низку призначень у Мінсоцполітики
15:01, 19 грудня 2014Соцполітика
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Раніше Кабмін призначив Олексія Зарудного головою Пенсійного фонду України
2 грудня Рада затвердила новий склад уряду України / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України в рамках проведення кадрових ротацій звільнив одного і призначив двох заступників міністра соціальної політики України, йдеться в розпорядженнях уряду, опублікованих на веб-порталі Кабміну.
Зокрема, з посади заступника міністра звільнено Наталію Федорович. Першого заступника міністра Віталія Мущиніна переведено на посаду заступника міністра. А на вакантну посаду першого заступника міністра призначено Василя Шевченка.
Раніше Кабмін призначив Олексія Зарудного головою Пенсійного фонду України.
2 грудня Верховна Рада України затвердила новий склад уряду України, призначивши міністром соцполітики Павла Розенка.
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