У Кабміні пообіцяли, що скасування стипендій та підвищення пенсійного віку не буде
Під час Погоджувальної ради домовилися, що ніякого скасування стипендій та підвищення пенсійного віку не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій та голів комітетів парламенту.
Він підкреслив: “Не треба повторювати ті речі, які підхопила “братня” до нас преса, але які не відповідають дійсності - ніякого скасування стипендій не буде, ніякого підвищення пенсійного віку не буде”.
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“А навпаки, планується уніфікація законодавства, яке регламентує визначення пенсій - всі будуть мати пенсію, визначену на однакових засадах плюс для діючих чинних пенсіонерів буде осучаснення пенсій”, - зазначив Кириленко.
Раніше експерти розповіли, що у 2015 році пенсійний вік, ймовірно, підвищать. Мінімальний дохід будуть тримати на нинішньому рівні, а зростання інфляції і зростання безробіття може досягти 9-10%.