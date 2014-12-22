Майже у жодній цивілізованій країні не залишилося такого поняття як «зарплатне рабство» - експерт

Це зазначає голова ГО «Асоціація захисту фінансових прав» Анна Рак.

«Майже у жодній цивілізованій країні не залишилося такого поняття як «зарплатна рабство», і лише в Україні всіх працівників бюджетної сфери насильно заганяють в один державний банк, не піклуючись про те, чи зможе він обслужити такий обсяг клієнтів, чи є у нього достатня кількість банкоматів, співробітників, які ціни на його послуги», - коментує ситуацію з виплатою зарплати бюджетникам голова Асоціації.

Анна Рак нагадала, що Грузія вже почала переходити до такої моделі виплати зарплати працівникам державних органів і бюджетних організацій. 5 листопада цього року у Росії набув чинності закон, що скасовує так зване «зарплатне рабство», коли роботодавець мав одноосібним правом обирати банк для перерахування зарплат працівникам. Прийняті поправки до Трудового кодексу наділили працівника правом вимагати переведення зарплати у зручний саме йому банк, зазначає експерт.

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«В українському законодавстві також закріплено, що «виплата заробітної плати через установи банків може здійснюватися лише за особистою письмовою згодою працівника (стаття 24 Закону України «Про оплату праці»). Стаття 25 того ж закону про оплату праці забороняє «будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою». Однак рішення Кабміну про переведення зарплатних рахунків бюджетників в Ощадбанк порушують ці норми закону», - зазначає Ганна Рак.

Нагадаємо, протокольними рішеннями № 74 від 08.09.2014 р. і № 76 від 11.09.2014 р. Кабінет міністрів доручив керівникам державних органів і бюджетних організацій забезпечити перехід на обслуговування зарплатних проектів співробітників виключно державні банки.

Міністерство фінансів України офіційно визнало, що дані протокольні рішення Кабміну не відповідають чинному законодавству, і, відповідно, не є обов'язковими для виконання на місцях.

Раніше Кабміном було встановлено, що заробітна плата працівникам держорганів і бюджетних підприємств повинна проводиться через уповноважені урядом установи банків, які визначаються на відкритому конкурсі. За результатами проведених конкурсів право на обслуговування зарплатних рахунків і карток отримували 65 українських банків, серед яких були також банки з державною формою власності.

Також повідомлялося, що Мінфін позбавив чотири банки права виплачувати зарплату бюджетникам.