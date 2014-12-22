Яценюк підтвердив, що Кабмін не планує підвищувати пенсійний вік та скасовувати стипендії

Уряд не пропонує підвищувати пенсійний вік, запевняє прем`єр-міністр Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання уряду.

”На даному етапі уряд не пропонує підвищення пенсійного віку”, - сказав прем`єр.

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”Також на даному етапі уряд не пропонує переглядати підходи в нарахуванні пенсій для спеціальних категорій громадян”, - сказав він.

Крім того, Яценюк підкреслив, що ніякої мови не йде про скасування чи скорочення стипендій.

За його словами, діюча система пенсійного забезпечення для працюючих пенсіонерів буде актуальною і в майбутньому, оскільки уряд не планує змінювати систему оподаткування таких пенсій чи міняти їх розмір.

«Я сподіваюся, що той пакет реформ, який буде ухвалено парламентом, дасть змогу Україні одержати додаткові доходи державного бюджету і покривати неймовірні соціальні витрати на плечах українського бюджету», - відзначив глава уряду.

Нагадаємо, сьогодні в Кабміні пообіцяли, що скасування стипендій та підвищення пенсійного віку не буде. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, "навпаки, планується уніфікація законодавства, яке регламентує визначення пенсій - всі будуть мати пенсію, визначену на однакових засадах плюс для діючих чинних пенсіонерів буде осучаснення пенсій".

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Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, уряд України буде змушений підвищити пенсійний вік населення у зв`язку із загостренням соціально-економічної кризи в країні і, як наслідок, еміграцією працездатного населення. Водночас, за словами міністра соціальної політики України Павла Розенка, підвищення пенсійного віку не принесе бюджету Пенсійного фонду бажаного ефекту.

З 1 жовтня 2011 року набув чинності Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Цим законом встановлено єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію – у 60 років. До цього жінки мали право виходити на пенсію після досягнення 55-річного віку.