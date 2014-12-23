Прожитковий мінімум і мінімалку за проектом бюджету підвищать у грудні 2015 року

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді Україні у 2015 році збільшити розмір прожиткового мінімуму до 1 330 грн, мінімальну зарплату - до 1 378 грн.

Про це йдеться у доопрацьованому урядом законопроекті «Про Державний бюджет України на 2015 рік» №1000, оприлюдненому на парламентському сайті.

Згідно з документом, пропонується встановити прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць з 1 січня 2015 року у розмірі 1 176 грн, з 1 грудня – 1 330 грн. Для дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1 032 грн, з 1 грудня – 1 167 грн, дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1 286 грн, з 1 грудня – 1 455 грн, працездатних осіб: з 1 січня – 1 218 грн, з 1 грудня – 1 378 грн, осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року – 949 грн, з 1 грудня – 1 074 грн.

Пропонується також встановити мінімальну заробітну плату на 2015 рік у місячному розмірі з 1 січня на рівні 1 218 грн, з 1 грудня – 1 378 грн, у погодинному розмірі з 1 січня – 7,29 грн, з 1 грудня – 8,25 грн.

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Довідка УНІАН. Згідно із законом про Державний бюджет на 2014 рік, прожитковий мінімум на одну людину встановлювався з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2014 року – 1 176 грн, з 1 липня – 1 207 грн, з 1 жовтня — 1 256 грн. Законом також встановлена мінімальна заробітна плата з 1 січня 2014 року у розмірі 1 218 грн на місяць, з 1 липня – 1 250 грн, з 1 жовтня — 1 301 грн. У погодинному розмірі з 1 січня - 7,3 грн, з 1 липня – 7,49 грн, з 1 жовтня — 7,8 грн.