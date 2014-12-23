На компенсації переселенцям у 2015 році планують виділити півмільярда гривень

14:05, 23 грудня 2014
Соцполітика
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У проекті державного бюджету на 2015 рік передбачені компенсації переселенцям на суму 0,5 млрд грн.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам міністр соціальної політики України Павло Розенко.

"На сьогоднішній день передбачено на рівні півмільярда гривень за програмою переселенців, тобто компенсації переселеним особам", - зазначив він.

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Також повідомлялося, що у жовтні Кабмін прийняв, зокрема, постанову, яка передбачає надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції.

Надання грошової допомоги таким особам пов'язане з необхідністю покриття витрат на проживання.

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