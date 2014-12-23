Уряд хоче обкласти податком пенсії понад 3,6 тисячі гривень

Кабінет міністрів України, в рамках проведення податкової реформи, пропонує Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу і збільшити ставку податку на пасивні доходи (відсотки за вкладами, інвестиційний прибуток і роялті) до 20% з 15%, а також ввести оподаткування пенсій понад три мінімальні зарплати за ставкою 15%.

Про це йдеться в урядовому законопроекті про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законів України (щодо податкової реформи) №1578, опублікованому на веб-порталі парламенту.

«Підвищити ставку податку пасивних доходів (відсотків, інвестиційного прибутку, роялті) з 15% до 20%, - говориться в пояснювальній записці до законопроекту. – Знизити діючий поріг оподаткування пенсій з 10 тис. грн на місяць до трьох розмірів мінімальних зарплат і оподаткувати суму перевищення за ставкою 15%. Кількість пенсіонерів, чиї пенсії перевищують три мінімальні зарплати, становить 3,3% від загальної кількості пенсіонерів».

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