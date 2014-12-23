Тіньовий ринок зарплат становить близько 200 мільярдів - міністр соцполітики

Тіньовий ринок заробітної плати в Україні складає близько 200 млрд грн, заявив у ході виступу в парламенті міністр соціальної політики України Павло Розенко.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «сьогодні на тіньовому ринку праці виплачується щороку приблизно 200 млрд грн тіньової зарплати, з якої жодної копійки не потрапляє до Пенсійного фонду».

При цьому Розенко підкреслив, що недобір Пенсійного фонду становить майже 70 млрд грн. «Це та ціна, яку ми всі платимо», - сказав Розенко.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін заклав до проекту бюджету на 2015 рік показник фонду заробітної плати на рівні 467 млрд грн.