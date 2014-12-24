В окупованому Криму вже прогнозують провал курортного сезону-2015

10:14, 24 грудня 2014
Соцполітика
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Дві третини туристів не хочуть «зробити вдруге подвиг» поїздки в Крим через Керченську переправу.

Власти аннексированного Крыма анонсировали провал курортного сезона-2015 / azovskoe-more.in.ua

В окупованому Росією Криму курортний сезон 2015 року буде, швидше за все, гірше минулого, заявила нелегітимний міністр курортів і туризму півострова Олена Юрченко, передають "Новини Криму".

За даними Юрченко, дві третини туристів в цьому році прибули в Крим через поромну переправу, і «зробити вдруге такий подвиг» більшість з них не готова. Люди, за словами Юрченко, мають намір чекати будівництва моста через Керченську протоку.

Читайте такожОкупанти Криму усвідомили - Керченський міст не можна побудувати без узгодження з Україною«Треба буде дуже напружуватися (в 2015-му році - ред.), щоб хоча б вийти на цифри цього року», - сказала Юрченко.

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