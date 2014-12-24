Рівень безробіття в Україні за 9 місяців становить 9,3%

Рівень безробіття в Україні, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), у січні-вересні поточного року становив 9,3% від загальної кількості економічно активного населення працездатного віку, тоді як за підсумками 9 місяців минулого року цей показник становив 7,7%.

Як повідомила у звіті Державна служба статистики, дані наведено без урахування показника незайнятого населення анексованого Росією півострова Крим і Севастополя, а дані по Донецькій і Луганській областях можуть бути уточнені.

Відповідно до звіту, в абсолютних цифрах кількість безробітних громадян працездатного віку становить 1,78 млн людей проти 1,49 млн людей, зафіксованих роком раніше.

Читайте такожТіньовий ринок зарплат становить близько 200 мільярдів - міністр соцполітикиДержстат також повідомив, що рівень безробіття за методологією МОП в Україні за 3 квартали 2014 року серед чоловіків виріс більше, ніж серед жінок. Так, рівень безробіття серед чоловічого населення виріс до 10,8% проти 8,4% за 9 місяців 2013 року, а серед жіночого – до 7,5% із 6,9%. Також наголошується, що рівень безробіття вищий у сільській місцевості – 9,6% проти 9,2% у містах.

Як повідомляв УНІАН, згідно з методологією вітчизняної статистики, рівень безробіття в Україні в листопаді становив 1,7% до загальної кількості працездатного населення. У жовтні цей показник становив 1,5%.