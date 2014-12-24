Економічно активне населення в Україні скоротилося до 20,1 мільйона осіб

Як наголошується у звіті, опублікованому на сайті відомства, з числа економічно активного населення станом на січень-вересень 2014 року працевлаштовано більш як 91% - 18,3 млн людей. Разом з тим, цей показник на 5,7% нижчий, ніж за аналогічний період 2013 року.

За даними Держстату, найбільша кількість економічно активного населення проживає в Донецькій області – майже 2 млн людей, у Дніпропетровській – 1,6 млн людей, у Харківській – 1,3 млн людей, а також у місті Київ – 1,5 млн людей. При цьому найменша кількість працює в Чернівецькій області – 414 тисяч людей, Кіровоградській, – 443 тисячі, Волинській, – 462 тисячі і в Тернопільській – 476 тисяч.

В Україні за три квартали 2014 року служба налічила 11,8 млн людей у віці від 15 до 70 років, які становлять показник економічно неактивного населення. За даними відомства, цей показник на 5,9% перевищує січень-вересень 2013 року.

Читайте такожРівень безробіття в Україні за 9 місяців становить 9,3%Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Держстату, чисельність населення України опустилася нижче за жовтневий показник на 8,6 тис. і станом на 1 листопада становила 42 млн 965 тис. 105 осіб.

Згідно з методологією Міжнародної організації праці, рівень безробіття в Україні в першому півріччі нинішнього року становив 9,3% від загальної кількості економічно активного населення працездатного віку, тоді як за підсумками 9 місяців минулого року цей показник становив 7,7%.