Мінсоцполітики підтримує ідею позбавити чорнобильців ряду пільг

Міністерство соціальної політики України підтримує передбачене проектом Державного бюджету на 2015 рік скорочення пільг для чорнобильців, повідомив глава міністерства Павло Розенко.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "ми зі свого боку це рішення Кабінету міністрів підтримуємо... Майже через 30 років після цієї страшної трагедії (аварії на Чорнобильській АЕС - УНІАН) не можна давати 4-й рівень радіологічної небезпеки селу Конча-Заспа або Козин".

Проект бюджету на 2015 рік, представлений на розгляд Верховної Ради у вівторок, 23 грудня, передбачає припинення фінансування з державного бюджету виплат допомоги з тимчасової втрати працездатності Фондом соціального страхування.

Водночас, Розенко зазначив, що всі інші соціальні виплати, включаючи допомогу при народженні дитини, у 2015 році залишаться без змін.

"Жодних змін з надання одноразової допомоги при народженні дитини не буде", - сказав глава Мінсоцполітики.

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про необхідність прийняття надзвичайно жорсткого бюджету на 2015 рік. На засіданні Верховної Ради 23 грудня прем'єр-міністр закликав парламентаріїв спільно шукати джерела поповнення доходів бюджету 2015 року для можливості фінансування соціальних програм.

Ухвалення адекватного держбюджету на наступний рік є важливою складовою пакету реформ, необхідних для відновлення довіри до української влади з боку кредиторів і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, місія якого повернеться до Києва для продовження переговорів у січні 2015 року.

Раніше МВФ прогнозував, що політика скорочення державних витрат, у тому числі заморожування зарплат, пенсій та бюджетних субсидій, дасть змогу українському уряду за підсумками 2014 року заощадити близько 2% ВВП.