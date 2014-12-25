Депутати відмовилися скасувати ряд пільг на проїзд інвалідів

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо захищених видатків)” (№1576), внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 136 (при необхідних 226 — УНІАН) із 365 народних депутатів зареєстрованих в сесійній залі.

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Зокрема даним законопроектом було передбачено скасувати норму про те, що надаватимуться міжбюджетні трансферти для компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, зокрема осіб, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів.

Крім того, передбачалося включити видатки на охорону закладів культури до переліку захищених видатків держбюджету. Також передбачалося зараховувати до спеціального фонду бюджету кошти, які отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопії, створені за бюджетні кошти як державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки.

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Пропонувалося виключити положення, якими регулюється особливий порядок підготовки бюджетних запитів Конституційним Судом України, апаратами судів загальної юрисдикції, секретаріатами органів прокуратури.