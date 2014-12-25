Депутати повернули Яценюку на доопрацювання законопроект про скасування низки пільг

Верховна Рада направила на доопрацювання до Кабінету міністрів урядовий законопроект про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (№1577).

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Як передає кореспондент УНІАН, за пропозицію щодо доопрацювання законопроекту і представлення його 28 грудня з третьої спроби проголосували 257 народних депутатів із 369, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначив, представляючи законопроект, заступник міністра фінансів Володимир Матвійчук, законопроектом вносяться зміни до 66 законів та визнаються такими, що втратили чинність, 5 постанов ВР.

Він зазначив, що метою цього законопроекту є, зокрема, наведення порядку у використанні бюджетних коштів.

"Передбачено зменшення видатків на державні органи, недопущення збільшення видатків на утримання працівників державних органів в умовах проведення антитерористичної операції", - сказав Матвійчук.

Крім того, зокрема, передбачається скоротити чисельність працівників органів внутрішніх справ та прокуратур.

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У свою чергу голова Комітету ВР з питань науки і освіти Лілія Гриневич наголосила, що законопроектом "скасовується широке коло пільг і виплат окремим категоріям осіб і змінюється порядок їх здійснення, переглядається рівень соціальних гарантій".

"Комітет розуміє, що в умовах глибокої фінансової кризи та ведення військових дій на території України ми приймаємо на наступний рік бюджет виживання і маємо оптимізувати державні видатки", - сказала вона, водночас наголосивши, що неприпустимим є погіршувати умови оплати праці педагогічних та інших працівників.

Крім того, Гриневич підкреслила, що за нинішніх умов недоцільно вилучати із законів норми соціального забезпечення громадян України, які "поставлять їх на межу виживання".

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Також депутат від "Батьківщини" Іван Кириленко констатував, що законопроектом "пропонується скасувати пільги на проїзд для інвалідів, ветеранів війни, праці, дітей війни, чорнобильців, жертв нацистських переслідувань, політичних репресій та покалічених учасників Майдану".

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко наголосив, що ухвалення цього законопроекту є важливим для подальшого ухвалення бюджету-2015 загалом. "Неухвалення цього законопроекту практично нівелює будь-які розмови, консультації, обговорення щодо проекту державного бюджету на 2015 рік. Нема цього закону - немає проекту бюджету", - заявив він.