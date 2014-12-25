Рада має намір зменшити єдиний соцвнесок до 25% наступного року

Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект «Про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці», який передбачає зменшення сплати єдиного соціального внеску з нині діючої ставки 41% до 25%.

За проект закону в першому читанні проголосували 244 депутати при 226 необхідних голосів.

Заступник міністра фінансів Володимир Матвійчук, виступаючи з парламентської трибуни, повідомив, що проектом закону передбачається поетапне скорочення ставки єдиного соціального внеску з фонду заробітних плат.

Так, в 2015 ставка ЄСВ повинна становити 25% замість нині діючої ставки в 41%. У 2016 році ставка повинна становити 20%, а в 2017 - 15%.

Крім того, проект закону передбачає створення з 1 січня 2015 року Фонду соціального страхування України, який об'єднає Фонд соцстрахування від нещасних випадків і Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності.

Ряд депутатів виступили з пропозиціями щодо вдосконалення проекту закону і пообіцяли внести низку поправок під час його підготовки до другого читання.

Міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що ухвалення законопроекту дасть змогу знищити корупцію в адміністрації фондів, уточнивши, що на обслуговування керівництва фондів соцстрахування йде 25% коштів.

«Якщо ми не ухвалимо законопроект, то на темі боротьби з корупцією в соціальних фондах можна поставити хрест», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що з метою виведення бізнесу з тіні, уряд має намір зменшити ставку ЄСВ у 2015 році до 25%, у 2016 - до 20%, а в 2017 - до 15%. Крім того, в програмі дій уряд задекларував намір об'єднати всі існуючі в країні фонди соціального страхування в один фонд, оптимізувати його роботу і заощадити до 600 млн грн на витратах з адміністрування такого фонду.