Розенко обіцяє підвищити соцстандарти через рік, але за умови успішних реформ

Кабінет міністрів планує, за умови проведення запланованих упродовж року успішних реформ у бюджетній і податковій сфері, з грудня 2015 року підвищити соціальні стандарти, включаючи мінімальну зарплату і пенсії, на 13%, заявив міністр соціальної політики Павло Розенко на прес-конференції в Кабміні.

За словами міністра, крім перетворень в податковій і бюджетній сфері, які збільшують податкове навантаження і скасовують пільги для деяких категорій населення, уряд обговорює з парламентом свої плани з підвищення соціальних стандартів, включаючи мінімальну зарплату.

«Якщо ми проведемо реформи, ми взяли на себе амбітне завдання з грудня місяця підвищити соціальні стандарти на 13%», - сказав Розенко.

Міністр відзначив, що заяви парламентаріїв про претензії до податкової реформи і держбюджету на 2015 рік, оскільки вони розроблялися без їхньої участі, не відповідають дійсності. «Вперше бюджетний процес пройшов за участю всіх коаліцій, у нас були як окремі зустрічі, так і обговорення в комітетах», - сказав він.

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Розенко відзначив, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду наближається до 100 млрд грн, що не дає можливості підвищувати пенсії пенсіонерам, при цьому уряд не пропонує підвищувати пенсійний вік і єдиний соціальний внесок.

Водночас, він відзначив, що при безадресному розподілі пільг вони часто потрапляють «не до тих рук», тому уряд пропонує перейти на адресну допомогу незахищеним верствам населення.

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Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує парламенту затвердити держбюджет на 2015 рік з дефіцитом на рівні 3,7% ВВП, заснований на прогнозі падіння ВВП на 4,3% при інфляції 13%. До затвердження бюджету уряд наполягає на проведенні радикальних перетворень в бюджетній і податковій системі, запропонувавши з цією метою на розгляд парламенту близько 40 законопроектів, обговорення яких триває.