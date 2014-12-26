Цього року роботодавці збільшили заборгованість із зарплат більше ніж на 200%

Про це повідомила Державна служба статистики.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Від початку року заборгованість збільшилася на 214,3%.

Борги економічно активних підприємств складають 78,3% всього обсягу заборгованості, борги компаній-банкрутів - 20,1%.

Найбільший обсяг заборгованості зафіксовано у промисловості - 1,287 млрд грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської діяльності - 278,1 млн грн, професійної, наукової і технічної діяльності - 122,9 млн грн, у будівництві -109,2 млн грн. У сільському господарстві у листопаді заборгованість із зарплати склала 18,6 млн грн. Заборгованість із зарплати у сфері охорони здоров'я склала 193,1 млн грн, освіти - 192,2 млн грн.

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У регіональному розрізі найбільші борги із зарплати накопичені в Донецькій області (1,056 млрд грн), Київської (124,3 млн грн) та Харківській (123,8 млн грн) областях, найменший обсяг заборгованості - у Чернівецькій області (3,8 млн грн) і в Закарпатській області (4,1 млн грн).

За даними Держстату, середня сума боргу із заробітної плати на кожного зайнятого громадянина склала на 1 грудня 5 023 грн.

Нагадаємо, в листопаді УНІАН повідомляв, що борги із зарплати в Україні зросли до 2,2 млрд гривень.

Також повідомлялося, що пенсійний фонд затвердив середній показник заробітної плати у жовтні у сумі 3,2 тис. грн.