Депутати ухвалили закон, яким оптимізується низка пільг

Як передає кореспондент УНІАН, за цей закон у доопрацьованому варіанті проголосували 256 народних депутатів із 322, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив під час представленння законопроекту прем`єр-міністр Арсеній Яценюк, було залишено чинні норми щодо умов оплати праці працівників бюджетних установ. Також передбачається, що у 2015 році максимальний розмір заробітної платні працівникам державних органів та бюджетних установ не буде перевищувати 7 мінімальних заробітних плат.

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”У тому випадку, якщо органи державної влади здійснюють заходи з оптимізації і скорочення своєї чисельності, то такий розмір не може перевищувати 10 розмірів мінімальних заробітніх плат”, - сказав він і додав, що ця норма не розповсюджується на учасників АТО, Національне антикорупційне бюро та Національне агентство з питань запобігання корупції.

За словами Яценюк, щодо обмеження розміру заробітної платні встановлюється обмеження щодо працівників державних компаній на рівні не більше 10 мінімальних заробітніх плат за винятком об`єктів державної власності, які представляють стратегічний інтерес для безпеки і оборони України.