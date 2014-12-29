Парламент знизив ставку єдиного соцвнеску з 41% до 16,4%

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 267 депутатів при необхідних 226.

Документ входить у пакет підготовлених урядом законодавчих актів, необхідних для прийняття держбюджету на 2015 рік. У першому читанні він був проголосований 25 грудня.

Представляючи законопроект, прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що зниження ЄСВ - це ризик. «Але ми сподіваємося на те, що бізнес зрозуміє нашу позицію і почне легалізувати зарплати, - сказав Яценюк. - У тому випадку, якщо підприємство збільшує фонд оплати праці на 30%, а зарплата перевищує три мінімальних, і підприємство виконує умови щодо детінізації зарплат, то для такого підприємства ставка ЄСВ становитиме 16,4%, а не 41% як зараз».

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При цьому він підкреслив, що Кабмін свідомо йде на такий ризик, навіть незважаючи на попередження з боку міжнародних фінансових організацій. В той же час, уряд готовий переглянути цю норму. «Ми прорахуємо все, будуть складнощі в адмініструванні, але це - реальна реформа. І ми сподіваємося на свідомість бізнесу», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк заявляв, що з метою виведення бізнесу з тіні уряд навмисно зменшити ставку ЄСВ у 2015 році до 25%, в 2016 - до 20%, а в 2017 - до 15%. Крім цього, в програмі дій уряд задекларував намір об`єднати всі існуючі в країні фондів соціального страхування в один фонд, оптимізувати його роботу і заощадити до 600 млн грн на витратах з адміністрування такого фонду.

Кабмін заклав у проект бюджету на 2015 рік прогноз падіння економіки в 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені в розмірі 475,240 млрд грн, витрати – 527,194 млн грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн.