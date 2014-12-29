Мінстр соцполітики назвав максимальну суму виплат на родину переселенців

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр соціальної політики Павло Розенко.

«Вони (внутрішньо переміщені особи - УНІАН) зараз вже одержують 800 грн на непрацездатну особу і 400 грн на особу, яка має можливість працювати», - сказав Розенко.

При цьому максимальна сума допомоги на родину не може перевищувати 2400 грн, а максимальна тривалість виплат обмежена 6 місяцями.

За словами Розенка, на програму підтримки переміщених осіб уряд виділив близько 400 млн грн.

Читайте такожВ Україні вже понад 600 тисяч переселенцівЯк повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабінет міністрів України ухвалив постанову про фінансування бюджетних установ і здійснення соціальних виплат населенню тих районів Луганської і Донецької областей, які не підконтрольні українській владі. В уряді зазначали, що громадянам дали час до 1 грудня.

Як наголошувалося, якщо пенсіонер хоче і далі одержувати пенсію - він повинен виїхати на контрольовану територію, реєструватися як переселенець, жити там і одержувати соцвиплати. Якщо ж не виїде - пенсію йому нарахують, але одержати він її зможе тільки тоді, коли його регіон буде звільнений.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що уряд не виділятиме кошти з держбюджету на території Донецької і Луганської областей, поки їх контролюватиме самопроголошена влада. Він нагадав, що, за Мінськими домовленостями, Росія повинна була припинити підтримку терористів, а Україна - відновити контроль над територіями.