Сім'ям загиблих військовослужбовців підвищили мінімальну пенсію

Від 1 січня 2015 року набуває чинності Закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» (щодо підвищення мінімального розміру пенсії членам сімей військовослужбовців у разі втрати годувальника) (№4402).

Цей закон Верховна Рада прийняла 20 червня 2014 року. Їм до статті 37 Закону україни «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» вносяться зміни, згідно з якими пенсії у випадку втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Встановлюється також, що особи, яким раніше була призначена пенсія у випадку втрати годувальника відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», мають право на перерахунок пенсії з урахуванням положень цього закону.

Якщо внаслідок перерахунку розмір пенсії або виплачуваної її частини зменшується, пенсія виплачується у раніше встановленому розмірі.