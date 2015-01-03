Еквадор визнали кращою країною для проживання пенсіонерів

Американський журнал International Living оприлюднив у п'ятницю щорічний рейтинг найкращих країн для проживання на пенсії. Лідером вже не в перший раз став Еквадор, пише ТАСС.

Під час складання рейтингу International Living враховує такі показники, як вартість життя, ціни на нерухомість, клімат і якість медичного обслуговування.

Як зазначає журнал, вартість життя в Еквадорі приблизно в два рази нижча, ніж у США. В цій південноамериканській країні, що межує з Колумбією і Перу, можна прожити на $1,5 тис. на місяць, включаючи оренду квартири. Похід до еквадорського лікаря обходиться в $10, а пообідати в ресторані можна за $2,5. Крім того, люди старше 65 років отримують знижки на авіаперельоти, громадський транспорт і культурні заходи.

"Квартиру з двома спальнями на березі океану в Еквадорі можна купити менш ніж за 100 тис. доларів. Проте останнім часом ціни на нерухомість стали зростати через велику кількість повернень у країну експатів і пенсіонерів", - наводить журнал слова американця Дена Прешера, який переїхав шість років тому зі штату Небраска в місто Котакачі. Крім того, в Еквадорі надзвичайно різноманітний клімат: можна жити як на узбережжі Тихого океану, так і в Андах.

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Всього у рейтинг International Living потрапили 25 країн. Друге місце займає лідер минулого року Панама, третє - Мексика. У першу десятку входять також Малайзія, Коста - Ріка, Мальта, Іспанія, Колумбія, Португалія і Таїланд.

Таким чином, у десятці опинилося по дві країни Південної Америки та Азії, і по три - з Центральної Америки і Європи.