Кримчанам так і не надали обіцяні російські пільги на проїзд

З 1 січня 2015 року в анексованому Росією Криму діють тільки українські пільги на проїзд у пасажирському транспорті, але лише при поїздках по території півострова, повідомляє "Крим.Реалії".

Пільги на поїздки в Росію кримчанам, як і раніше, не надаються. Відповідне роз'яснення нелегітимна адміністрація керченського автовокзалу розмістила на віконці однієї з кас.

Крім того, росіяни, які приїжджають в окупований Крим, згідно з роз'ясненням, не можуть користуватися на півострові тими пільгами, які вони мають у поїздках по своїй країні.

Читайте такожВ окупованому Криму паралізована робота ринків«З 1.01.2015 всі пільги, які були при Україні, зберігаються тільки для жителів Криму з кримською пропискою і тільки для проїзду по Криму. Для поїздки в Україну (ветеранам та учасникам ВВВ) - тільки за талонами міжнародного зразка. Для поїздки на материкову Росію і росіян з Криму - пільг немає», - йдеться в оголошенні.

Ця інформація для багатьох пенсіонерів стала несподіванкою. Читаючи оголошення, кримчани засмучуються, що, незважаючи на завершення так званого перехідного періоду в окупованому Криму, вони не стали "повноцінними росіянами".

«Ну як це розуміти? Я розраховував на пільговий проїзд, збирався поїхати до рідних на Кубань», - сказав чоловік, читаючи оголошення на автовокзалі.

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