Ринкова торгівля в окупованому Криму повністю паралізована

Напівпорожні ринки в окупованому Росією Криму - традиційна прикмета перших післяноворічних днів. Однак у нинішньому році ця традиція загрожує розтягнутися на невизначений час, передають "Новини Криму".

Дуже багато підприємців не встигли переоформити свою діяльність за російським законодавством до закінчення перехідного періоду, тобто, до кінця минулого року. І тепер вони - поза законом. Хоча все ж ризикнули відкрити свої торгові точки після Нового року.

Читайте такожВ окупованому Криму через повальний дефіцит скасували сертифікацію українських продуктів«1-го і 2-го січня на ринку були вихідні, а 3-го, коли всі вийшли, тут же прийшли перевіряючі, - розповідає продавець овочів на Центральному ринку Сімферополя. - Усіх, хто без документів, відразу закрили і пригрозили штрафами».

Перереєструвати свою діяльність у відведений термін змогла тільки частина підприємців. Більшості ж не вдалося подолати величезні черги в податковій службі. У грудні там і зовсім було не проштовхнутися. В один з останніх передноворічних днів у сімферопольській податковій в тисняві помер чоловік.

«Це було вбивство якесь у податковій, - згадує підприємець, який торгує електроприладами. - Я в останній момент ледве встиг отримати документи. Все ж сподівалися, що продовжать перехідний період, як обіцяли».

Читайте такожКримчанам так і не надали обіцяні російські пільги на проїздНагадаємо, напередодні Нового року нелегітимний глава півострова Сергій Аксьонов заявив, що період перереєстрації в анексованому Криму може бути продовжений до 1 березня.

Однак, незважаючи на ці заяви, кримським підприємцям, які не перереєстрували свій бізнес, працювати вже не дають. За їх словами, дирекції ринків не допускають до роботи тих, у кого немає документів.