Яценюк обіцяє покращення життя після реформ - період не уточнює

Результатом реформ, розроблених урядом і схвалених парламентом в кінці 2014 року, має стати зміна життя українців і покращення життя в Україні, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Результатом розпочатих реформ має бути зміна життя українців. Зрозуміло, що це не можна зробити за один день, але той період, який нам відведено на проведення змін, повинен бути використаний ефективно,- сказав Яценюк.- Ми повинні впоратися з усіма завданнями і викликами, які стоять перед нашою країною. Це і стабілізація економічної ситуації, це встановлення миру і стабільності в країні. Треба йти шляхом реформ, які ми почали».

Яценюк зазначив, що уряд в 2015 році має провести регіональні поїздки всіма областями, аби пояснити українцям цілі, які ставить перед собою уряд, і орієнтири, яких потрібно досягти.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада прийняла низку урядових законопроектів, які внесли суттєві зміни в Податковий і Бюджетний кодекси, а також сформували нову податкову базу, на якій був розрахований державний бюджет на 2015 рік. Ключовою податкової новацією стало скорочення податків до 9 з 22, а також скорочення податкового навантаження на фонд заробітної плати і підвищення податкових ставок на надприбутки громадян і ставок ренти.