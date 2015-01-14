ВР дозволила 55-річним жінкам до 2022 року достроково виходити на пенсію

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 256 народних депутатів із 305, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом, поданим на розгляд ВР, народним депутатом від Радикальної партії Юрієм-Богданом Шухевичем, внесено зміни до статті 40 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у яких йдеться про те, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.

Згідно із запропонованими змінами, за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2022 року (нині - до 1 січня 2016 року) або в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

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Також у абзаці першому пункту 7-2 Розділу XV "Прикінцеві положення" Закону встановлюється, що до 1 січня 2022 року (нині - до 1 січня 2015 року) право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи.

У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 цього Закону, зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.