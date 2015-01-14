Мінсоцполітики обіцяє зрівняти в пенсійних правах чиновників і простих українців

Міністерство соціальної політики в рамках виконання програми роботи уряду і Коаліційної угоди, підписаної фракціями більшості в парламенті, ініціюватиме запровадження в Україні єдиних правил нарахування пенсій різним категоріям громадян, зрівнюючи, таким чином, у правах колишніх депутатів, суддів, прокурорів та інших чиновників з рядовими українцями, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

Як повідомили в прес-службі, буде єдиний принцип нарахування пенсій, але, якщо держава забажає виділити окрему професію, у неї буде така можливість - через систему недержавного пенсійного страхування.

Як наголошують у міністерстві, необхідність виключення соціальних диспропорцій, що існують сьогодні в країні, визначена ключовими документами, якими керується уряд і парламент у своїй роботі.

«Сьогодні поріг для призначення пенсій для чиновників вже істотно знижено, і фактично при нарахуванні пенсії для прокурора, судді, народного депутата чи міністра буде приблизно така ж формула, як і для інших громадян, - цитує прес-служба міністра соцполітики Павла Розенка. - Ще кілька років тому чиновники отримували пенсію у розмірі 90% від заробітної плати. Сьогодні - вже 60%. Якщо для звичайної людини цей коефіцієнт 45-50%, то ми вже наближаємося до справедливості в пенсійному забезпеченні. І це не останній крок».

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Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Кабінет міністрів України затвердив програму своєї діяльності на 2015-2016 роки, основна мета якої - максимально наблизити Україну до членства в Європейському Союзі. Програма передбачає реформу сфери оборони і безпеки, судову реформу, податкову реформу, зміну підходів до управління державним майном, а також ряд новацій у соціальній сфері в частині монетизації та адресності пільг. У частині пенсійної реформи Кабмін має намір у 2015 році перейти на єдиний принцип розрахунку і нарахування пенсій і скасувати систему спеціальних пенсій.

Згідно зі змінами до Податкового та Бюджетного кодексів, прийнятим в кінці 2014 року, в Україні з 1 січня запроваджується оподаткування пенсій, обсяг яких перевищує три мінімальних зарплати (понад 3600 грн). При цьому індексація пенсій і загальне підвищення соціальних стандартів можливе не раніше 1 грудня 2015 року за умови сприятливого фінансово-економічного становища країни.