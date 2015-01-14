У Білорусі з "дармоїдів" щорічно збиратимуть по $240

Відповідний документ обговорювався 13 січня на нараді у Президента Білорусі, передає БЕЛТА.

"Президентом дано доручення про доопрацювання проекту декрету. Глава держави доручив, щоб документ був вичерпний і повноцінний для застосування без будь-яких відсильних норм", - розповів журналістам заступник голови Адміністрації Президента Валерій Міцкевич.

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Проектом документа пропонується механізм, згідно з яким працездатні громадяни, які протягом понад півроку не сплачували податки і, відповідно, не брали участь у фінансуванні державних видатків, будуть зобов'язані раз на рік сплачувати одноразовий збір. На даний момент передбачається стягувати його у розмірі 20 базових величин (приблизно $240 - УНІАН).

За ухилення, несвоєчасну або неповну сплату збору буде передбачена адміністративна відповідальність. Водночас буде визначено низку категорій громадян, яких звільнять від сплати збору, наприклад, непрацездатних або таких, що займаються вихованням дітей.

Причому мова йде про те, що відповідний збір не буде якоюсь легалізацією, наприклад, незаконної підприємницької діяльності, коли людина працює, але не сплачує податки. У випадку виявлення таких фактів щодо винних будуть вживатися заходи, передбачені чинним законодавством.

Раніше УНІАН повідомляв, що Білорусь готує нові обмеження для інтернет-ЗМІ.